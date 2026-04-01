Gormiti
Folge 18: Fang den Wind
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Cosmyr muss das Wind-Artefakt ausschalten, obwohl die Verteidigungssysteme verrückt spielen. Als jedoch ein Stück des Windkristalls zerbricht und davonfliegt, startet das wichtigste Fangspiel aller Zeiten. Eron will sofort eingreifen, doch er muss sich zurückhalten und Helios' Kampf gegen Kratus im Auge behalten.
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.