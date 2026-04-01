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Gormiti

Fang den Wind

Blue AntStaffel 2Folge 18vom 01.04.2026
Fang den Wind

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Gormiti

Folge 18: Fang den Wind

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Cosmyr muss das Wind-Artefakt ausschalten, obwohl die Verteidigungssysteme verrückt spielen. Als jedoch ein Stück des Windkristalls zerbricht und davonfliegt, startet das wichtigste Fangspiel aller Zeiten. Eron will sofort eingreifen, doch er muss sich zurückhalten und Helios' Kampf gegen Kratus im Auge behalten.

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