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Gormiti

Umgeben vom Bösen

DeAPlanetaStaffel 2Folge 12vom 01.04.2026
Umgeben vom Bösen

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Gormiti

Folge 12: Umgeben vom Bösen

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Gemeinsam mit dem Meka-Gormiti des Feuers muss Riff das Artefakt im Feuerreich deaktivieren - doch es scheint auf Verteidigungskurs geschaltet zu sein. Als ob das nicht schon genug wäre, taucht Xathor auf, nun ausgestattet mit seiner neu gewonnenen Omega-Energie, die ihm die Macht verleiht, sich zu vervielfältigen. Können die Heralds ihn aufhalten?

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