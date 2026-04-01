Der Anbruch des Meka (2)Jetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 2: Der Anbruch des Meka (2)
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Angetrieben von den Meka-Artefakten haben die Darkans eine Macht auf Omega-Niveau erlangt. Selbst die Gormiti-Lords sind nicht stark genug, um sie zu besiegen. Die einzige Chance, die finsteren Krieger aufzuhalten, besteht darin, die mächtigsten Energien Gorms freizusetzen. Dem Turm gelingt es schließlich, die Heralds mit Ultra-Armschützern auszustatten - einer gewaltigen Verbindung aus elementarer Kraft und Meka-Energie. Doch wird dieses Upgrade ausreichen?
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.