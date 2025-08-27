Staffel 1Folge 22vom 27.08.2025
Die letzte RuhestätteJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 22: Die letzte Ruhestätte
21 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Im Río Guáitara wird eine Leiche gefunden. War es ein Unfall oder Mord? An der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador wird derweil eine Familie mit Waren angehalten, für die sie keine Papiere besitzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grenzschutz Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1