Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 22vom 27.08.2025
Die letzte Ruhestätte

Die letzte RuhestätteJetzt kostenlos streamen

Grenzschutz Südamerika

Folge 22: Die letzte Ruhestätte

21 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Im Río Guáitara wird eine Leiche gefunden. War es ein Unfall oder Mord? An der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador wird derweil eine Familie mit Waren angehalten, für die sie keine Papiere besitzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grenzschutz Südamerika
Sport1

Grenzschutz Südamerika

Alle 1 Staffeln und Folgen