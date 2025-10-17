Großstadtrevier
Folge 1: Des Sängers Hund
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der weltberühmte italienische Tenor Luigi Papadelli willl in Hamburg einen Konzertabend geben, der durch das Fernsehen international übertragen werden soll. Kein Wunder, dass die Hamburger Musikszene in Aufregung ist. Auch Dirk Matthies vom 14. Revier hat sein Herz für Opernmusik entdeckt. Leider passiert bei der Ankunft des Maestros ein Missgeschick: Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel kommt es zu einem Auffahrunfall. Dabei entläuft der heißgeliebte Hund des Sängers. Der Sänger ist untröstlich. Er weigert sich aufzutreten, solange sein Hund nicht wiedergefunden worden ist ...
