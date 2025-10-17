Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Des Sängers Hund

ARD PlusStaffel 9Folge 1vom 17.10.2025
Des Sängers Hund

Des Sängers HundJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 1: Des Sängers Hund

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der weltberühmte italienische Tenor Luigi Papadelli willl in Hamburg einen Konzertabend geben, der durch das Fernsehen international übertragen werden soll. Kein Wunder, dass die Hamburger Musikszene in Aufregung ist. Auch Dirk Matthies vom 14. Revier hat sein Herz für Opernmusik entdeckt. Leider passiert bei der Ankunft des Maestros ein Missgeschick: Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel kommt es zu einem Auffahrunfall. Dabei entläuft der heißgeliebte Hund des Sängers. Der Sänger ist untröstlich. Er weigert sich aufzutreten, solange sein Hund nicht wiedergefunden worden ist ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen