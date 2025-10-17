Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 13vom 17.10.2025
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der nicht mehr ganz junge, frühere Kollege Lothar Krüger ist auf das 14. Revier zurückgekehrt. Er besetzt einen der Streifenwagen mit dem Intimfeind von Dirk Matthies, dem rechtsradikal gesinnten Müller. Bei der Suche nach einem Taxiräuber, an der sowohl Tanja König und Dirk Matthies als auch die beiden Kollegen beteiligt sind, kommt es zu einem bösen Zwischenfall ...

