Großstadtrevier
Folge 13: Der Funkspruch
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der nicht mehr ganz junge, frühere Kollege Lothar Krüger ist auf das 14. Revier zurückgekehrt. Er besetzt einen der Streifenwagen mit dem Intimfeind von Dirk Matthies, dem rechtsradikal gesinnten Müller. Bei der Suche nach einem Taxiräuber, an der sowohl Tanja König und Dirk Matthies als auch die beiden Kollegen beteiligt sind, kommt es zu einem bösen Zwischenfall ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12