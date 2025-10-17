Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Karambolage

ARD PlusStaffel 9Folge 11vom 17.10.2025
Karambolage

KarambolageJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 11: Karambolage

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Dirk und Tanja werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Eine Verletzte ist zu versorgen, zwei flüchtige Fahrer sind zu ermitteln – ein Routinefall, wie es zunächst scheint. Doch zu den Fahrzeugen, die am Unfall beteiligt sind, gehört auch der Wagen der Brüder Prehm. Und diese beiden Männer sind gefährlich. Nach einem Banküberfall ist Knut Prehm durch eine Schusswunde am Bein verletzt. Er kann den Wagen nicht verlassen, in dessen Kofferraum das Beutegeld liegt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen