Großstadtrevier
Folge 11: Karambolage
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk und Tanja werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Eine Verletzte ist zu versorgen, zwei flüchtige Fahrer sind zu ermitteln – ein Routinefall, wie es zunächst scheint. Doch zu den Fahrzeugen, die am Unfall beteiligt sind, gehört auch der Wagen der Brüder Prehm. Und diese beiden Männer sind gefährlich. Nach einem Banküberfall ist Knut Prehm durch eine Schusswunde am Bein verletzt. Er kann den Wagen nicht verlassen, in dessen Kofferraum das Beutegeld liegt ...
