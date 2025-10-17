Großstadtrevier
Folge 10: Die Mörderin
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk Matthies und Tanja König werden zu der älteren Frau Jürgensen gerufen. Deren Haushälterin Vera Fischer ist verschwunden. Die ältere Dame erzählt den beiden Polizisten nun folgende Geschichte: Ihre Haushälterin wurde mit 19 Jahren wegen Mordes verurteilt und saß acht Jahre im Gefängnis. Ihre Anstellung verschaffte sie sich mit gefälschten Papieren. Zwar hatte sie sich ihrer Arbeitgeberin offenbart; diese war jedoch so schockiert, dass sie ihrer Angestellten die Tür wies ...
