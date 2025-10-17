Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Die Uhr des Lebens

ARD PlusStaffel 9Folge 2vom 17.10.2025
Die Uhr des Lebens

Großstadtrevier

Folge 2: Die Uhr des Lebens

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der alte Uhrmacher Wedekind ist ein guter Bekannter von Tanja. Allerdings ist er fest davon überzeugt, dass er sterben wird, wenn seine antiquierte Standuhr nicht mehr schlägt. Als er krank wird, übernimmt Tanja für ihn das regelmäßige Aufziehen der klapprigen Uhr. Dirk geben Tanjas regelmäßige &quot;Alleingänge&quot; Rätsel auf. Das merkwürdige Verhalten von Ingo Jansen bereitet den beiden Polizisten Sorge. Schon mehrfach gingen auf dem 14. Revier Beschwerden ein, nach denen Jansen Menschen bedroht haben soll. Der junge Mann hegt eine ausgesprochen starke Zuneigung zu Messern aller Art, die er in dem Antiquitätengeschäft seiner herrischen Mutter sammelt und pflegt ...

