ARD PlusStaffel 9Folge 3vom 17.10.2025
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Auf dem 14. Revier herrscht Chaos. Revierleiter Rolf Bogner wird der Besuch der schwedischen Königin Silvia angekündigt. Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Nachbarschaft. Vor allem die weiblichen Fans der Königin sind nicht davon abzubringen, ihre Vorstellungen bei der Umgestaltung des Reviers durchzusetzen. Tanja und Dirk sind mit dem glückstrunkenen Hans Scholowski beschäftigt. Sein beruflicher Erfolg macht Scholowski so froh, dass er einer jungen Frau Geld schenken will. Ihr Begleiter sieht darin allerdings ein unanständiges Angebot und schlägt Hans nieder ...

