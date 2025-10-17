Großstadtrevier
Folge 9: Der Rächer
Während Kollege Steiner für seinen ersten Auftritt als 'Verkehrskasper' probt, werden Dirk und Tanja zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Porschefahrer hat ein kleines Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn an einer Fußgängerampel erfasst. Das Kind ist schwer verletzt. Dirk findet Hinweise darauf, dass der Autofahrer während der Fahrt telefonierte und dadurch abgelenkt war. Der Fahrzeugführer hingegen behauptet, das Mädchen sei bei Rot über die Ampel gelaufen. Um die Wahrheit herauszufinden, spricht Dirk mit der Freundin des Fahrers, deren Nummer als letzte im Display des Autotelefons gespeichert war. Aber die Frau deckt ihren Freund ...
