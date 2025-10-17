Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Die Geldgräber

ARD PlusStaffel 9Folge 6vom 17.10.2025
Die Geldgräber

Die GeldgräberJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 6: Die Geldgräber

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein Bankraub ist schon fast ein Routinefall für die Polizisten des 14. Reviers. In diesem Fall aber staunt Dirk nicht schlecht, als er bei der Verfolgung einer der Täter einen alten Bekannten wiedererkennt: den Bruder seiner Jugendliebe, der Kinobesitzerin Anna. Da ihm der Ganove zudem noch entkommt, gerät Dirk in den Verdacht, er habe den Mann aus persönlichen Gründen bewusst laufen lassen. Es geht für Dirk also um die Polizistenehre. Er ganz persönlich muss den Täter festnehmen, koste es, was es wolle ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen