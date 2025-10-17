Großstadtrevier
Folge 6: Die Geldgräber
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein Bankraub ist schon fast ein Routinefall für die Polizisten des 14. Reviers. In diesem Fall aber staunt Dirk nicht schlecht, als er bei der Verfolgung einer der Täter einen alten Bekannten wiedererkennt: den Bruder seiner Jugendliebe, der Kinobesitzerin Anna. Da ihm der Ganove zudem noch entkommt, gerät Dirk in den Verdacht, er habe den Mann aus persönlichen Gründen bewusst laufen lassen. Es geht für Dirk also um die Polizistenehre. Er ganz persönlich muss den Täter festnehmen, koste es, was es wolle ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12