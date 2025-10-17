Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

ARD PlusStaffel 9Folge 5vom 17.10.2025
Folge 5: Heidehonig

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Im Gebiet des 14. Reviers häufen sich merkwürdige Fälle von &#39;Knock-outs&#39;, von dem selbst junge und muskelbepackte Männer befallen werden. Keiner von ihnen weiß etwas über die Ursache der plötzlichen Blackouts zu sagen; klar ist jedoch, dass sämtliche Opfer beim Erwachen um diverse Wertgegenstände ärmer sind. Beim Vergleich der Fälle stoßen Dirk Matthies und Tanja König schnell auf die Tatsache, dass sämtliche Opfer kurz vor ihrem unfreiwilligen Tiefschlaf Besuch von zwei alten Damen hatten, die als Vertreterinnen für &#39;Heidehonig&#39; unterwegs sind ...

ARD Plus
