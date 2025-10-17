Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Die heiligen drei Königinnen

ARD PlusStaffel 9Folge 8vom 17.10.2025
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Mitten im Sommer begegnen Tanja und Dirk den &#39;heiligen drei Königinnen&#39; in Gestalt der fidelen, jungen Frauen Beatrix, Babs und Lissy. Sie wollen unbedingt Inge Hoffmann und ihrem Baby helfen. Die sozial benachteiligte Mutter wurde von dem hinterhältigen Verwalter Zylinski aus ihrer letzten Bleibe, dem Stolpe-Heim, vertrieben. Angeblich soll Zylinski die Heimbewohner sogar bestehlen. Tanja und Dirk können dem Verwalter zunächst nichts nachweisen. Als der Heimbesitzer Stolpe von drei merkwürdigen Gestalten bestohlen wird, beschuldigt Zylinski das fidele Frauentrio. Doch damit schiesst er sich ein Eigentor ...

ARD Plus
