Die heiligen drei KöniginnenJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 8: Die heiligen drei Königinnen
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Mitten im Sommer begegnen Tanja und Dirk den 'heiligen drei Königinnen' in Gestalt der fidelen, jungen Frauen Beatrix, Babs und Lissy. Sie wollen unbedingt Inge Hoffmann und ihrem Baby helfen. Die sozial benachteiligte Mutter wurde von dem hinterhältigen Verwalter Zylinski aus ihrer letzten Bleibe, dem Stolpe-Heim, vertrieben. Angeblich soll Zylinski die Heimbewohner sogar bestehlen. Tanja und Dirk können dem Verwalter zunächst nichts nachweisen. Als der Heimbesitzer Stolpe von drei merkwürdigen Gestalten bestohlen wird, beschuldigt Zylinski das fidele Frauentrio. Doch damit schiesst er sich ein Eigentor ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR