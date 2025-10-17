Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier Staffel 9 Folge 4 vom 17.10.2025
Folge 4: Crashkids

48 Min. Ab 12

Jugendliche Autoknacker, &#39;Crashkids&#39;, machen Hamburg unsicher. Auch die Polizisten vom 14. Revier sind betroffen: Dirk und Tanja wollen den Jugendlichen helfen, damit sie ihr so genanntes Abenteuer nicht ins Gefängnis und in eine kriminelle Karriere führt. Als sie wieder einmal vier solcher Jugendlicher schnappen, versuchen sie, ihr Vertrauen zu gewinnen. Das gelingt Dirk und Tanja allerdings nicht so recht. Im Gegensatz zu Harry – sie wird von den Jugendlichen für ihresgleichen gehalten und freundet sich mit einem Mädchen an, das zu der Crashkids-Gruppe gehört ...

