Großstadtrevier
Folge 4: Crashkids
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Jugendliche Autoknacker, 'Crashkids', machen Hamburg unsicher. Auch die Polizisten vom 14. Revier sind betroffen: Dirk und Tanja wollen den Jugendlichen helfen, damit sie ihr so genanntes Abenteuer nicht ins Gefängnis und in eine kriminelle Karriere führt. Als sie wieder einmal vier solcher Jugendlicher schnappen, versuchen sie, ihr Vertrauen zu gewinnen. Das gelingt Dirk und Tanja allerdings nicht so recht. Im Gegensatz zu Harry – sie wird von den Jugendlichen für ihresgleichen gehalten und freundet sich mit einem Mädchen an, das zu der Crashkids-Gruppe gehört ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12