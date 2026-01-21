Großstadtrevier
Folge 1: Blinder Eifer
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Dem blinden Hans Mücke wird sein Führhund gestohlen. Der Rentner ist verzweifelt, denn ohne seinen 'Teddy' ist er völlig hilflos. Gemeinsam mit Mückes Freund, dem störrischen Ex-Kommissar Peters, nehmen Dirk Matthies und Anna Bergmann die Ermittlungen auf. Ihre Spur führt sie zu Werner Berger. Hat er den Hund für seine erblindete Tochter Stefanie entführt?
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR