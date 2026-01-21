Großstadtrevier
Folge 16: Ultimo
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Felicitas Doberneck, eine Toilettenfrau in einem Etablissement auf St. Pauli und zugleich eine alte Freundin von Dirk Matthies, hat Schulden bei einem Zuhälter und weiß sich schließlich nicht mehr anders zu helfen: Sie überfällt eine Bank. Revierleiter Rolf Bogner erleidet einen schweren Schicksalsschlag und fällt aus: Er muss sich voll und ganz um seine Frau kümmern, die nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegt. Dirk Matthies hat nun alle Hände voll zu tun: Er soll den Revierleiter vertreten, den Banküberfall aufklären, seinem Kollegen Krüger bei der Suche nach einer neuen Bleibe helfen – und bei alledem noch die Nerven behalten ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR