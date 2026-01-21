Großstadtrevier
Folge 5: Große Freiheit
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Dem Fahrradkurier Jens wird bei einem Unfall mit Anna Bergmanns ehemaliger Klassenkameradin Hiltraud angeblich ein Päckchen mit Bargeld gestohlen. Das sollte er vom Kiez-Wirt Tuschi an den Immobilienbesitzer Hannes Hoff liefern. Hiltraud versucht, den Unfall zunächst zu vertuschen und zeigt sich nicht gerade kooperativ. Das macht Anna misstrauisch. Sie beobachtet schließlich ihre ehemalige Klassenkameradin dabei, wie sie in ein Haus geht, in dem sich illegal eingeschleuste Frauen aufhalten sollen ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-15, Season 17: NDR