Großstadtrevier
Folge 10: Der große Knall
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Ein Knall erschüttert die friedliche Szenerie einer Schrebergartenkolonie: Neben einem schwelenden Kinderwagen liegt die verletzte Milena Clausen. Bei ihren Ermittlungen finden Dirk Matthies und Anna Bergmann riskante Feuerwerkskörper und Schwarzmarkt-Zigaretten ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR