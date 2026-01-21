Großstadtrevier
Folge 2: Revierkämpfe
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Ausgerechnet Revierleiter Bogner wird Opfer eines Trickdiebstahls: Eine Halskette, die er seiner Frau zum Hochzeitstag gekauft hat, wird ihm auf dem Weg ins Büro gestohlen. Aus Scham behält Bogner die Sache für sich …
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR