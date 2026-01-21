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Großstadtrevier

Landpartie

ARD PlusStaffel 17Folge 4vom 21.01.2026
Landpartie

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Folge 4: Landpartie

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Dirk Matthies begleitet seine alte Freundin Elli Meier aufs Land. Die Wirtin seiner Stammkneipe ist auf der Suche nach einem Landgasthof, um sich dort niederzulassen. Zwar finden sie genau das richtige Anwesen, doch auf dem Dachboden wohnt Michel Brockmann, ein Faktotum, das &#39;zum Inventar zu gehören&#39; scheint. Bevor dessen besonderes Geheimnis nicht gelüftet ist, kann auch Elli hier nicht heimisch werden ...

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