Großstadtrevier
Folge 4: Landpartie
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Dirk Matthies begleitet seine alte Freundin Elli Meier aufs Land. Die Wirtin seiner Stammkneipe ist auf der Suche nach einem Landgasthof, um sich dort niederzulassen. Zwar finden sie genau das richtige Anwesen, doch auf dem Dachboden wohnt Michel Brockmann, ein Faktotum, das 'zum Inventar zu gehören' scheint. Bevor dessen besonderes Geheimnis nicht gelüftet ist, kann auch Elli hier nicht heimisch werden ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12