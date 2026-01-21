Großstadtrevier
Folge 8: Auf schmalem Grat
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Eine Serie von Haustür-Überfällen auf alte Leute hält die Beamten vom 14. Revier in Atem. Zunächst haben Dirk Matthies und Anna Bergmann den 13-jährigen Herumtreiber Tim in Verdacht. Doch dann müssen sie erkennen, dass die Dinge manchmal anders liegen, als sie zunächst erscheinen, und der Grat zwischen Gut und Böse ein sehr schmaler ist ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-20: NDR