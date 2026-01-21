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Großstadtrevier

Ein Tag wie jeder andere

ARD PlusStaffel 17Folge 3vom 21.01.2026
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Folge 3: Ein Tag wie jeder andere

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Wie sehr hat sich Dirk Matthies gewünscht, dass sein Dienstjubiläum - er ist zehn Jahre auf der Wache - &#39;ein Tag wie jeder andere&#39; wird: keine Jubelreden, keine Geschenke. Doch dann kommt alles ganz anders: Während seine Kollegen heimlich doch eine kleine Überraschung vorbereiten, gerät Dirk bei einer Routinekontrolle in die Gewalt zweier bewaffneter Gangster, die im Haus der Familie Eckner vergeblich nach Beute gesucht haben ...

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