Ein Tag wie jeder andereJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 3: Ein Tag wie jeder andere
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Wie sehr hat sich Dirk Matthies gewünscht, dass sein Dienstjubiläum - er ist zehn Jahre auf der Wache - 'ein Tag wie jeder andere' wird: keine Jubelreden, keine Geschenke. Doch dann kommt alles ganz anders: Während seine Kollegen heimlich doch eine kleine Überraschung vorbereiten, gerät Dirk bei einer Routinekontrolle in die Gewalt zweier bewaffneter Gangster, die im Haus der Familie Eckner vergeblich nach Beute gesucht haben ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR