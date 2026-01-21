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Großstadtrevier

Heiße Tonne

ARD PlusStaffel 17Folge 13vom 21.01.2026
Heiße Tonne

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Folge 13: Heiße Tonne

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Philipp leidet sehr darunter, dass sich seine geschiedenen Eltern ständig streiten. Dirk Matthies und Anna Bergmann werden auf die Familie aufmerksam: Philipps Vater wird verdächtigt, die Autoreifen am Wagen des neuen Partners der Mutter zerstochen zu haben. Außerdem arbeitet er in einem Copy-Shop, in dem gefälschte Monatskarten hergestellt werden. Hat er damit etwas zu tun?

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