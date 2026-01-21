Großstadtrevier
Folge 7: Auf der Lauer
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Astrid Zöllner vertraut Anna Bergmann an, dass ihr Exmann Bernd sie seit ihrer Scheidung belästigt, bedroht und in jeder Weise terrorisiert. Anna glaubt ihr, während Dirk Matthies eher auf der Seite des Exmannes steht. Als Anna gegen Bernd Zöllner ermitteln will, bekommt sie von Dirk und Revierleiter Bogner keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil: Im Team herrscht schlechte Stimmung, und Anna stellt Zöllner auf eigene Faust eine Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR