Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Auf der Lauer

ARD PlusStaffel 17Folge 7vom 21.01.2026
Auf der Lauer

Auf der LauerJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Auf der Lauer

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Astrid Zöllner vertraut Anna Bergmann an, dass ihr Exmann Bernd sie seit ihrer Scheidung belästigt, bedroht und in jeder Weise terrorisiert. Anna glaubt ihr, während Dirk Matthies eher auf der Seite des Exmannes steht. Als Anna gegen Bernd Zöllner ermitteln will, bekommt sie von Dirk und Revierleiter Bogner keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil: Im Team herrscht schlechte Stimmung, und Anna stellt Zöllner auf eigene Faust eine Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 17

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen