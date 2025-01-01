Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 10: Der Sittenstrolch

25 Min.Ab 6

Ein Exhibitionist ist in der Nähe der Siedlung gesichtet worden. Sofort leitet Dieter die Fahndung ein und benutzt seinen Freund Herbert in Lisbeths Klamotten als Lockvogel. Doch wie immer kommt wieder alles ganz anders als geplant: Erst hält Herbert Dieters Vorgesetzten für den Übeltäter und dann taucht noch ein netter junger Mann auf, der Dieter seine Hilfe anbietet, was der natürlich nicht ablehnen kann ...

