Die Goldlawine (1)

ConstantinStaffel 1Folge 8
25 Min.

Dieter fällt auf den Betrüger Gero von Klingenberg herein, der ihm glaubhaft die Chancen auf einen Millionengewinn verkauft. Auch in der Stunde des Glücks vergisst Dieter nicht die Freunde vom Dackelclub - er ermutigt sie, mit einem Einsatz von 500 Mark an dem Spiel teilzunehmen. In Erwartung des Geldsegens gerät die ganze Familie Krause in einen Kaufrausch ...

