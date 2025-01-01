Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 12: Der Sündenfall
23 Min.Ab 6
Dieter probiert das neue Potenzmittel Rüdol für den Hund und erlebt sein blaues Wunder: In seinem Traum wird die Nachbarin Frau Ricken zu seinem Objekt der Begierde, doch er kommt nicht weit, denn Rüdol verursacht beim Menschen schwerste Magenbeschwerden - und so mutiert der Traum zum reinsten Horrortrip ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH