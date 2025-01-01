Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Sündenfall

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Der Sündenfall

23 Min.Ab 6

Dieter probiert das neue Potenzmittel Rüdol für den Hund und erlebt sein blaues Wunder: In seinem Traum wird die Nachbarin Frau Ricken zu seinem Objekt der Begierde, doch er kommt nicht weit, denn Rüdol verursacht beim Menschen schwerste Magenbeschwerden - und so mutiert der Traum zum reinsten Horrortrip ...

