Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Das Kommando-Unternehmen
25 Min.
Dieter entdeckt eine unerlaubte Anpflanzung im Hof. Er ist überzeugt, dass die Wohngemeinschaft Marihuana angebaut hat. Er trommelt den Dackelclub zusammen, um den Dealern das Handwerk zu legen. Währenddessen planen Dieters Kinder, mit den Drogen das ganz große Geld zu machen. In der Nacht treten die wachsamen Dackelbrüder in Aktion ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH