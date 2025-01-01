Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 11: Die Erbtante
25 Min.Ab 6
Rüde weist Dieter eine ältere Dame zurecht, die sich auch als Besucherin gefälligst an die Hausordnung zu halten hat! Dummerweise handelt es sich bei der Dame um Lisbeths Erbtante. Jetzt muss er sich mächtig ins Zeug legen, um die drohende Enterbung zu verhindern ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH