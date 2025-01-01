Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Erbtante

ConstantinStaffel 1Folge 11
Die Erbtante

Die ErbtanteJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 11: Die Erbtante

25 Min.Ab 6

Rüde weist Dieter eine ältere Dame zurecht, die sich auch als Besucherin gefälligst an die Hausordnung zu halten hat! Dummerweise handelt es sich bei der Dame um Lisbeths Erbtante. Jetzt muss er sich mächtig ins Zeug legen, um die drohende Enterbung zu verhindern ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen