Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 13: Der Einbruch
23 Min.Ab 6
Dieter fürchtet, dass die Siedlung bald von Einbrechern heimgesucht wird, doch Herr Makielski hält seine Angst für übertrieben. Um ihn von der Notwendigkeit einer Alarmanlage zu überzeugen, brechen Dieter und Herbert höchstpersönlich in Makielskis Wohnung ein. Doch leider kommt der Hausherr früher zurück als erwartet...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
