Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Staffel 1Folge 2
24 Min.Ab 12

Schon wieder hat Nachbar Makielski sein Auto falsch geparkt! Hausmeister Krause reagiert auf den Affront mit einem bösen Drohschreiben. Hätte er allerdings gewusst, dass Makielski der neue Vertreter der Eigentümerversammlung und damit Krauses unmittelbarer Vorgesetzter ist, hätte er den Brief sicher etwas freundlicher verfasst. Mit allen Tricks versucht Krause, das gefährliche Schreiben wieder in seinen Besitz zu bringen ...

Constantin
