Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Hundebescherung

Staffel 1Folge 3
Die Hundebescherung

Die HundebescherungJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 3: Die Hundebescherung

24 Min.Ab 6

Krauses steht ein turbulenter Heiligabend ins Haus, denn Dieter hat sich als Weihnachtsmann für die Hundebescherung im Dackelclub verpflichtet und muss in aller Eile noch ein Präsent für einen Ehrengast herbeischaffen. Daheim schnappt er sich das erstbeste Paket - eine Garnitur Reizwäsche! Indes lässt Lisbeth die Gans verkohlen, und Dackel Bodo macht sich über das Geschenk von Herrn Makielskis Neffen Sascha - ein Meerschweinchen - her ...

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

