Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Ratte

ConstantinStaffel 1Folge 5
Die Ratte

Die RatteJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 5: Die Ratte

23 Min.Ab 6

Tommies neues Haustier entlockt Lisbeth und Carmen spitze Schreckensschreie: Der Bengel hat doch tatsächlich eine Ratte ins Haus geschleppt! Vater Krause schreitet sofort zur Tat und stellt mit großem Aufwand eine Rattenfalle auf. Doch statt des Nagetiers, das Tommie längst in Sicherheit gebracht hat, verfängt sich ausgerechnet Nachbar Makielski in der Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen