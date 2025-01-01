Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Die Ratte
23 Min.Ab 6
Tommies neues Haustier entlockt Lisbeth und Carmen spitze Schreckensschreie: Der Bengel hat doch tatsächlich eine Ratte ins Haus geschleppt! Vater Krause schreitet sofort zur Tat und stellt mit großem Aufwand eine Rattenfalle auf. Doch statt des Nagetiers, das Tommie längst in Sicherheit gebracht hat, verfängt sich ausgerechnet Nachbar Makielski in der Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH