Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 9: Die Goldlawine (2)
24 Min.Ab 12
Carmen schmort unter ihrem Turbobräuner mitten im Wohnzimmer, und Lisbeth genießt die neue Couchgarnitur. In der Bank lässt Dieter seiner neureichen Überheblichkeit freien Lauf. Aber aus dem erhofften Geldsegen wird schließlich doch nichts - die Polizei stellt bei Krauses Nachforschungen nach dem Betrüger Gero von Klingenberg an ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH