Hawaii Five-0
Folge 10: Allzeit bereit
40 Min.Ab 12
Danny und Steve begleiten Grace auf einen Ausflug ihrer Pfadfinder-Gruppe in den Dschungel. Als Graces Kameradin Lucy den verletzten Ron findet, wird es gefährlich: Er ist ein flüchtiger Räuber und nimmt Steve und Lucy als Geiseln und sperrt den Rest der Gruppe in einen Schuppen. Die beiden müssen nun versuchen, Ron auszutricksen ?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
