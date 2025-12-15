Hawaii Five-0
Folge 3: Zwei Männer, ein Boot
39 Min.Ab 12
Steve hat Danny zu einem Angelausflug auf hoher See überredet. Als sie sich gerade über einen gefangenen Thunfisch freuen, entdecken sie ein Schlauchboot in Seenot. Sie retten den Mann, der darin treibt. Zum Dank hält er ihnen eine Pistole vor die Nase, schickt sie über Bord und verschwindet mit dem Motorboot. Steve und Danny retten sich in das havarierte Schlauchboot - von dem aus sie eine verlassene Motoryacht erspähen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren