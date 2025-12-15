Hawaii Five-0
Folge 2: Ein alter Bekannter
40 Min.Ab 12
Gangster überfallen am helllichten Tag eine Kunstgalerie und nehmen Geiseln. Als die Polizei eintrifft, können zwei der Täter fliehen. Der dritte hat sich mit seinen Opfern in dem Laden verschanzt. Five-0 soll die Geiselnahme beenden, doch dabei stirbt der Mann - und mit ihm jeder Anhaltspunkt auf den Verbleib der Kunstwerke. Nur das Diebesgut selbst, Lithografien, kann nun Aufschluss über Motive und Täter geben. Steve und Danny greifen dafür auf die Hilfe eines Profis zurück.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren