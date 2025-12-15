Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Ein alter Bekannter

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2
Ein alter Bekannter

Ein alter BekannterJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 2: Ein alter Bekannter

40 Min.Ab 12

Gangster überfallen am helllichten Tag eine Kunstgalerie und nehmen Geiseln. Als die Polizei eintrifft, können zwei der Täter fliehen. Der dritte hat sich mit seinen Opfern in dem Laden verschanzt. Five-0 soll die Geiselnahme beenden, doch dabei stirbt der Mann - und mit ihm jeder Anhaltspunkt auf den Verbleib der Kunstwerke. Nur das Diebesgut selbst, Lithografien, kann nun Aufschluss über Motive und Täter geben. Steve und Danny greifen dafür auf die Hilfe eines Profis zurück.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen