Hawaii Five-0

Der zwölfte Mann

ProSieben MAXX Staffel 3 Folge 17
Der zwölfte Mann

Der zwölfte MannJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 17: Der zwölfte Mann

40 Min. Ab 12

Eigentlich freuen sich Danny und McGarrett auf das "Pro-Bowl"-Football-Wochenende, das auf Hawaii stattfindet. Doch ein Mord trübt das Sport-Großereignis: Der Mitarbeiter einer einflussreichen Technologie-Firma kommt unter ungeklärten Umständen zu Tode. Hawaii Five-0 muss mit Hochdruck nach dem Täter fahnden ...

