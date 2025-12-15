Hawaii Five-0
Folge 4: Der kopflose Reiter
39 Min.Ab 12
Der Polospieler Billy wird ermordet: Er hängt tot auf seinem Pferd - und das ohne Kopf. Steve und das Five-0-Team forschen in der Polo-Szene nach und finden heraus, dass Billy in eine Dopingaffäre verwickelt war. Doch sämtliche Verdächtige haben eine weiße Weste ? Unterdessen ist Steves Mutter Doris unangemeldet aufgetaucht und sorgt für Unmut, nicht zuletzt, weil sie nicht glaubhaft erklären kann, weshalb sie Wo Fat hat laufen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
