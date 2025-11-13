Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 12vom 13.11.2025
Folge 12: Schatten und Licht

41 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Der renommierte Chemie-Professor Cutler wird an der O'ahu State University tot aufgefunden - in einem Säurebad. Verdächtige gibt es genug, denn Cutler war mehr mit seiner Forschung beschäftigt als mit seinen Studenten, und das sorgte bei einigen Menschen in seinem Umfeld für Ärger. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und führen Steve und Chin schließlich auf die verbotene Insel Niihau ...

ProSieben MAXX
