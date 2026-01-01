Hawaii Five-0
Folge 15: Die verlorenen Hände
41 Min.Ab 12
Ermittelt Steve in seinem persönlichsten Fall? Ein ungewöhnlicher Heckenschütze treibt sein Unwesen auf Hawaii: Der Killer, der zwei Handprothesen trägt, tötet systematisch Cops. Mit Vorliebe nimmt er ehemalige Kollegen von Steves verstorbenem Vater ins Visier. Auf die Patronenhülsen graviert er sogar die Namen seiner designierten Opfer. Auch Steves Name steht auf einer Hülse. Welches Motiv hat der eiskalte Schütze?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
12
