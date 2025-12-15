Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Grace

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6
Grace

GraceJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 6: Grace

40 Min.Ab 12

Steve und sein Team sind einer Terrorzelle auf den Fersen und geraten in größte Gefahr, als sie eines der Mitglieder erschießen: Der Tote trägt eine aktivierte Bombe am Körper, die hochgeht, sobald sich Danny bewegt. Für Steve und Danny heißt es nun, Ruhe zu bewahren, bis Verstärkung kommt. Um seinen Partner abzulenken, bittet Steve Danny, ihm eine Geschichte aus seiner Zeit bei der Polizei von New Jersey zu erzählen. Und so berichtet Danny von seiner damaligen Partnerin Grace.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen