Hawaii Five-0

Kein Wort

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 16
Kein Wort

Kein WortJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 16: Kein Wort

40 Min.Ab 12

Thomas Hoapili befand sich nicht nur im Kofferraum eines Unfallautos, sondern wurde obendrein erschossen. Es stellt sich heraus, dass er ein Verwandter von Kamekona war und sich vor irgendjemandem fürchtete. Auch Maggie Hoapili, die Tochter des Opfers, scheint verängstigt zu sein - würde sie sonst bei ihrer Aussage lügen? Chin und Kono kommen dem Grund für die Furcht der beiden schließlich auf die Spur. Steve lässt unterdessen seine Mutter von einem Privatdetektiv beschatten ...

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

