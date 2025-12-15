Hawaii Five-0
Folge 14: Ein guter Freund
38 Min.Ab 12
Das Five-0-Team ermittelt in einem pikanten Fall: Eine Prostituierte wird auf dem Anwesen ermordet, das derzeit der Kongressabgeordnete Chris Freed bewohnt. Dieser ist allerdings verschwunden, ebenso seine Stabschefin Amy Davidson. Als diese wieder auftaucht und von Steve und Danny befragt wird, tischt sie ihnen eine Lüge auf. Dennoch finden die Ermittler heraus, dass Wo Fat hinter allem steckt: Er wollte Freed aus einem bestimmten Grund gezielt schaden ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
