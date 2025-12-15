Hawaii Five-0
Folge 8: Mangosta
40 Min.Ab 12
Catherine muss erfahren, dass ihr Gegenspieler Mangosta, den sie für tot hielt, doch noch am Leben ist und es nach wie vor auf sie abgesehen hat. Zusammen mit Agent Channing will sie ihn schnappen. Steve und das Five-0-Team müssen unterdessen klären, wie eine Leiche in ein brennendes Zuckerrohr-Feld kam. Eine erste Spur führt zu einer dubiosen Psychotherapeutin.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
