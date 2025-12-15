Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 21
Folge 21: Hautnah

39 Min.Ab 12

Five-0 hat es mit einer Leiche zu tun, die augenscheinlich die Mafia zu verantworten hat. Wie sich herausstellt, wurde dem Toten jedoch ein Tattoo entfernt. Das liefert den entscheidenden Hinweis: Der Tote war ein Geldfälscher, der sein Handwerk so gut verstand, dass auch Wo Fat davon Wind bekam. Er ist, ebenso wie Five-0, hinter den Druckerplatten für das Falschgeld her. Das gibt Steve die Gelegenheit, seinem Erzfeind gegenüberzutreten ...

