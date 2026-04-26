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Highway Heroes Canada

Neue Winden ziehen gut

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 1vom 03.05.2026
Neue Winden ziehen gut

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Highway Heroes Canada

Folge 1: Neue Winden ziehen gut

40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Schnee und Kälte haben das Gebiet um die Route 93 fest im Griff. Jamie Davis ist mit einem nagelneuen Truck auf der Straße - und der erste Auftrag lässt nicht lange auf sich warten: Ein Lkw ist von der eisigen Fahrbahn gerutscht und auf die Seite gekippt. Mit Luftkissen versuchen Jamie und seine Crew, den Truck wieder aufzurichten. Rob Barber ist derweil in der Nähe von Quesnel auf einer engen Seitenstraße unterwegs, um einen verunglückten Bagger zu bergen.

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