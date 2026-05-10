Schweres Gerät, starke NervenJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 4: Schweres Gerät, starke Nerven
41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Team MSA kümmert sich um einen Lkw, der von der Straße abgekommen ist und nun eine Menge Diesel verliert. Mit drei Trucks versucht die Crew, das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu holen. Weiter westlich auf dem Highway Five muss John Dods einen Lkw bergen, der Lebensmittel geladen hat. Der Anhänger ist komplett zerstört und die Ladung verteilt sich rund um die Unfallstelle. Hilfe erhält John von Jesse und Laine.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED
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