Highway Heroes Canada
Folge 12: Hercules ganz sanft
41 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Der Frühling verdrängt Schnee und Eis auf dem Coquihalla Highway. Trotzdem gibt es für Jamie und sein neustes Gefährt - Hercules - viel zu tun. Gemeinsam mit Jess will er einen Lkw bergen, der in der Nacht zuvor von der Straße abgekommen ist. Luftkissen sollen das Unfallfahrzeug wieder aufrichten. In der Nähe von Quesnel haben Rob und seine Kollegen weiterhin mit Schnee zu kämpfen. Die Bergung eines umgestürzten Holztransporters gestaltet sich unter den Umständen schwierig.
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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